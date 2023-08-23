В Петродворцовом районе построят ливневую канализацию за 1,7 млрд рублей

Председатель петербургского парламента Александр Бельский посетил Петродворцовый район и осмотрел проблемные объекты. Один из них - это забор вдоль Нижней дороги в Стрельне, еще в 2000-х годах установленный как временный. Избавляться от него Бельский предложил поэтапно, а в будущем на его месте депутат захотел увидеть велодорожки.

"Узнал от районных властей, что в концепции благоустройства данной территории они как раз предусмотрены. Надо думать о финансировании работ", - написал единоросс в своем Telegram-канале.

Второй посещенной политиком территорией в районе, от жителей которой исходит много жалоб, стал микрорайон "Птичка" (Ропшинское шоссе). Во время непогоды здесь затапливает подвалы. Муниципалы сообщили, что комитет по энергетике рассчитывает в следующем году начать строительство ливневой канализации, которое потребует привлечения 1,7 млрд рублей.

"Поручил депутату Михаилу Барышникову подготовить от "Единой России" соответствующую поправку к бюджету", - рассказал Бельский.

Проект ливневки уже готов.

фото: Спикер Бельский / Telegram