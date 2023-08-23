До Бастрыкина дошли сведения об ущемлении прав жительницы блокадного Ленинграда

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал у подчиненных доклад о ситуации с возможным нарушением прав жительницы блокадного Ленинграда.

Ранее через электронную приемную ведомства поступила жалоба на жизненные обстоятельства 82-летней петербурженки. Согласно заявлению, пенсионерка нуждается в медицинской и социальной помощи, получению которой мешает ее сын.

О сыне также сообщается, что он распоряжается пенсией пожилой женщины в личных целях и злоупотребляет алкоголем. Другие родственники уже жаловались на него в другие органы власти, но помощи не дождались.

Процессуальную проверку обращения поставили на контроль в центральном аппарате СК.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте