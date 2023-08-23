В российских школах впервые пройдут единые учения по отработке действий при ЧС

Минпросвещения официально анонсировало первые в истории страны единые учения по отработке действий при чрезвычайных и иных ситуациях.

Антитеррористические мероприятия, организованные также МВД, МЧС, Росгвардией и региональными администрациями, пройдут в школах, техникумах и колледжах. По мнению министра просвещения Сергея Кравцова, учения дадут исчерпывающую информацию о способах поведения в форс-мажорных обстоятельствах.

"И педагоги, и руководство учебных заведений должны четко знать, что им делать", - уверен чиновник.

Событие разделят на два дня, 29 и 30 августа.

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