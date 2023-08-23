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Новости 17:02

Двоих петербургских полицейских задержали по подозрению в избиении супругов

фото ЗакС политика Двоих петербургских полицейских задержали по подозрению в избиении супругов

В Петербурге завели уголовное дело в отношении двоих полицейских, которых подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК), передает пресс-служба регионального управления СК.

Следствие считает, что в начале месяца при задержании супружеской пары в Красносельском районе фигуранты необоснованно применили силу и спецсредства. 

В частности, на задержанных надели наручники. Мужчине в лицо при этом распылили перцовый баллончик. Уже в полицейском автомобиле его несколько раз ударили по голове. По прибытии к отделу полиции правоохранители снова ударили мужчину, а также его жену.

Задержанным силовикам в ближайшее время могут предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

Фото: ЗАКС.Ру


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