Двоих петербургских полицейских задержали по подозрению в избиении супругов

В Петербурге завели уголовное дело в отношении двоих полицейских, которых подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК), передает пресс-служба регионального управления СК.

Следствие считает, что в начале месяца при задержании супружеской пары в Красносельском районе фигуранты необоснованно применили силу и спецсредства.

В частности, на задержанных надели наручники. Мужчине в лицо при этом распылили перцовый баллончик. Уже в полицейском автомобиле его несколько раз ударили по голове. По прибытии к отделу полиции правоохранители снова ударили мужчину, а также его жену.

Задержанным силовикам в ближайшее время могут предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

Фото: ЗАКС.Ру