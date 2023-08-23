Калининградские многодетные семьи впервые получили новые выплаты к 1 сентября

Правительство Калининградской области перевело по пять тысяч рублей на каждого ребенка в качестве единоразовой выплаты к 1 сентября малообеспеченным семьям. Мера была введена в нынешнем году губернатором Антоном Алихановым. Пресс-служба региональной администрации обращает внимание, что выплаты начисляются автоматически, в беззаявительном порядке. Их перечислили на примерно 2,5 тысячи детей. Предполагается, что средства будут потрачены на подготовку к школе.

Реципиентами денег выступают семьи, в которых имеется три и более несовершеннолетних ребенка. Среднедушевой доход в них должен быть при этом быть ниже прожиточного минимума.

Обозначенная выше категория получает также ежемесячную выплату. Для ее получения уже нужно подавать заявление. Всего на ежемесячную меру поддержки регион заложил в бюджете нынешнего года 30,2 млн рублей.

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