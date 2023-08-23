В России продолжают дорожать мясо и птица

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке с 15 по 21 августа. Товары и услуги всех видов подорожали за отчетный период на 0,09% (неделю назад показатель составил 0,1%). С Нового года инфляция ускорилась до 3,62%.

Наибольший рост розничной цены из продовольствия продемонстрировали огурцы (+3,31%), курица (+1,38%), свинина (+1,36%), подсолнечное масло (+1%), сосиски (+0,72%) и бананы (+0,48%).

Наоборот, сильнее всего остального подешевели за последнюю неделю капуста (-8,14%), лук (-7,87%), картофель (-6,15%), помидоры (-6%), морковь (-5,14%) и свекла (-2,97%).

Из непродовольственных товаров прежде всего подорожали дизельное топливо (+1,31%), телевизоры (+0,79%), смартфоны (+0,58%), бензин (+0,56%), легковая отечественная иномарка (+0,54%) и стиральный порошок (+0,48%).

В годовом выражении общая потребительская инфляция выросла до 4,88%.

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