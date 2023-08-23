В списке пассажиров упавшего под Тверью самолета числился Евгений Пригожин

В Бологовском районе Тверской области потерпел крушение частный самолет Embraer Legacy, направлявшийся из Москвы в Петербург. Как сообщает МЧС, инцидент случился в районе населенного пункта Куженкино. Согласно предварительным данным ведомства, все десять находившихся на борту человек погибли. На месте ведутся поисковые работы.

По данным медиапроекта Baza, регистрационный номер самолета указывает на принадлежность джета к петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину.

ТАСС со ссылкой на Росавиацию пишет, что Пригожин числился в списке пассажиров разбившегося самолета.

UPD 20:37 Издание "Фонтанка" со ссылкой на свои источники сообщает, что ближайшее окружение бизнесмена в среду вечером не может до него дозвониться.

UPD 20:50 РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы пишет об обнаружении восьми тел на месте крушения лайнера.

UPD 21:15 В связи с происшествием СК возбудил дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Фото: ЗАКС.Ру