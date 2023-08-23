На проспекте Пархоменко починили асфальт впервые за двенадцать лет

В Петербурге закончились дорожные работы на проспекте Пархоменко, соединяющием проспекты Энгельса и 2-й Муринский, передает пресс-служба Смольного. Таким образом, состоялся первый дорожный ремонт на этой улице за последние двенадцать лет.

В порядок привели более полутора километров полотна, которое в последние месяцы и годы покрылось трещинами и другими изъянами. Новое покрытие из асфальтобетона отличается повышенной прочностью и долговечностью.

Помимо проезжей части, специалисты модернизировали тротуары и обустроили четыре пешеходных перехода. На проспекте Пархоменко находится несколько учреждений социальной инфраструктуры.

фото: gov.spb.ru