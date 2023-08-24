Силовики задержали псковича за попытку поджечь релейный шкаф

Сотрудники УФСБ по Псковской области совместно с полицейскими задержали местного жителя по подозрению в попытке поджечь релейный шкаф на железно дороге, сообщил 24 августа ТАСС. Инцидент произошел в начале месяца на станции "Псков Товарный".

"При попытке поджога релейного шкафа на железнодорожной станции "Псков Товарный" задержан местный житель", — цитирует информагентство сообщение областного УФСБ.

В спецслужбе заявили, что пскович связался в Telegram с волонтером некоего украинского проекта, преследующего цели вербовки россиян для совершения диверсий. Повинуясь указаниям собеседника, он вышел вечером 2 августа к железной дороге и попытался открыть релейный шкаф для дальнейшего поджога. Осуществить задуманное он не смог, поскольку был задержан на месте.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело о попытке диверсии в виде поджога объекта транспортной инфраструктуры (ч. 3 ст. 30 — ч. 1 ст. 281 УК РФ).

Фото: ЗАКС.Ру