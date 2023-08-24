Бельский собрал рюкзаки для передачи нуждающимся детям

Спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский передал рюкзаки с канцелярскими принадлежностями для детей из нуждающихся семей. Ежегодную акцию по сборам школьников на учебу проводится региональным отделением "Единой России".

"Как многодетный отец я не понаслышке знаю, насколько бывает затратна подготовка к учебному году. Если есть возможность помочь другим, это надо делать", — поделился Бельский мнением в своем Telegram-канале.

Рюкзаки предназначены школьникам из малообеспеченных или многодетных семей, а также для детей-инвалидов. Также получить их смогут дети участников СВО.

По сообщению Бельского, к участию в акции присоединились несколько сотен петербуржцев, к настоящему моменту удалось собрать 9,5 тысячи канцтоваров. Сбор продлится до 1 сентября, вещи можно принести в местные отделения "Единой России" или же в региональное, расположенное на Конногвардейском бульваре.

Фото: Telegram-канал "Спикер Бельский"