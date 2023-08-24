В Москве и Петербурге силовики пришли с обысками к неонацистам из "Белой масти"

Сотрудники силовых органов в Москве и Петербурге явились 24 августа с обысками к членам неонацистской группировки "Белая масть", сообщило РИА "Новости". Сторонников движения считают связанными с рядом организаций, принимающих участие в СВО на стороне Украины.

"Движение занимается тем, что привлекает осужденных за убийства и теракты радикалов. Они привлекаются к совершению преступлений", — приводит информагентства слова своего источника в правоохранительных органах.

Участники группировки якобы именуют себя русскими националистами и используют нацистскую символику. Также они вербуют в свои ряды молодых людей, утверждает агентство.

В состав "Белой масти" входят осужденные и освободившиеся участники ультраправых группировок. Их лидером считается Артем Цепп, осужденный в 2014 году за умышленное повреждение имущества и хулиганство.

Фото: ЗАКС.Ру