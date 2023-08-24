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Новости 13:37

Около миллиона детей в Петербурге отправятся на учебу с сентября

фото ЗакС политика Около миллиона детей в Петербурге отправятся на учебу с сентября

Приблизительно миллион детей отправится в детсады, школы и колледжи Петербурга с 1 сентября, сообщил губернатор Александр Беглов. Его заявление прозвучало на городском педагогическом совете в БКЗ "Октябрьский".

Как заявил Беглов, за последние четыре года финансирование развития образования увеличилось почти в два раза, составив в итоге 245 миллиардов рублей. С сентября в городе откроются 22 новые школы, еще пять учреждений заработают после проведенных капитального ремонта и реконструкции. Всего же, по словам градоначальника, с 2019 года в Петербурге построили 68 новых школ и 164 детских сада.

Выступая перед собравшимися, Беглов не упустил возможности упомянуть президента Владимира Путина. По его версии, тот "всегда проявляет особую заботу о школе как основе российского государства". Строительство и ремонт школ и детсадов, проведение выплат педагогам и обеспечение горячим бесплатным питанием младшеклассников выполняются сугубо по личному распоряжению главы государства, полагает губернатор.

Фото: pixabay


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