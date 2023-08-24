Telegram получил штраф за отказ удалить информацию о чиновнице

Мировой судья в Москве оштрафовал на 50 тысяч рублей мессенджер Telegram по статье о невыполнении оператором обязанностей по уточнению и удалению персональных данных граждан (ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ), сообщил 24 августа ТАСС. Причиной для этого послужило обращение сотрудницы Росаккредитации Леси Лень.

"Суд впервые признал виновной компанию Telegram по ч. 5 ст. 13.11 КоАП РФ <...> и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", — приводит информагентство слова судьи Тимура Вахрамеева.

Претензии чиновницы к мессенджеру возникли из-за поста, выпущенного в одном из Telegram-каналов. В публикации утверждалось, что до 2018 года Лень была гражданкой Украины, а спустя несколько месяцев после получения российского паспорта устроилась на работу в госорганы страны.

В суд обратился Роскомнадзор после жалобы чиновницы. Перед этим ведомство потребовало от мессенджера удалить пост, однако это требование было проигнорировано. После этого РКН составил протокол.

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