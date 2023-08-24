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Новости 15:16

За отрицание холокоста петербуржца приговорили к принудительным работам

фото ЗакС политика За отрицание холокоста петербуржца приговорили к принудительным работам

Горсуд Петербурга приговорил к двум годам принудительных работ жителя города Алексея Наумова в рамках дела о реабилитации нацизма (ч. 2 ст. 354.1 УК), передает объединенная пресс-служба городских судов. От его зарплаты в доход государства пойдет 20% средств. Кроме того, три года ему нельзя будет ничего публиковать в интернете. Подсудимомого признали виновным в трех криминальных эпизодах, датирующихся 2020-2022 годами.

Все три преступления представяют собой комментарии и посты в социальной сети "ВКонтакте". Суд установил, что фигурант публично отрицал факт массового истребления евреев, ссылался на запрещенную в России книгу "Майн Кампф" и неуважительно высказывался о дне партизан и подпольщиков, оскорбляя тем самым память о Зое Космодемьянской.

Наумов признал вину и раскаялся, а также заявил, что перебил свои татуировки: свастика на груди превратилась в изображение "солнышка".

фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга


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