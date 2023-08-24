От выходки вандалов пострадали Египетские ворота в Пушкине

Неизвестные повредили одну из главных достопримечательностей Пушкина - Египетские ворота, расположенные на одноименной площади. Об этом пишет портал 78.ru со ссылкой на представителей Музея городской скульптуры.

Повреждения частей декора и дверей носят своеобразный характер.

"Вероятно, на памятнике проводился какой-то ритуал, так как найдены свечи, следы воска на поверхности ворот, а также граффити с египетской тематикой", - рассказали в музее.

Сотрудники учреждения в связи с инцидентом обратились в полицию и в районную администрацию.

Египетские ворота были построены во второй половине XIX века.

фото: люблюпитер, Citywalls.ru

фото: Citywalls