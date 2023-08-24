С начала года с пьяных водителей в Петербурге взыскали свыше 20 млн рублей

Федеральная служба судебных приставов обнародовала свежую статистику по Петербургу, касающуюся наказаний для нетрезвых водителей.

С января по июль с таких нарушителей взыскали более 26 млн рублей, сообщает управление ведомства по региону. Служба получила более полутора штрафов для принудительного исполнения, выписанных по ст. 12.8 КоАП (управление транспортом в нетрезвом виде) и ст. 12.26 КоАП (отказ от освидетельствования на опьянение).

Больше всего протоколов обоих типов составили в Колпинском, Выборгском и Кировском районах. По сравнению с тем же периодом предыдущего года число штрафов за пьяную езду по городу снизилось на 9%.

Фото: ЗАКС.Ру