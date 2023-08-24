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Новости 16:45

Против сотрудника ВПК в Калининграде завели дело о нарушении защиты гостайны

фото ЗакС политика Против сотрудника ВПК в Калининграде завели дело о нарушении защиты гостайны

Начальник одного из отделов предприятия военно-промышленного комплекса в Калининградской области стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в нарушении требований по защите государственной тайны (ст. 283.2 УК). Об этом со ссылкой на Федеральную службу безопасности сообщает ТАСС.

Силовики считают, что фигурант нарушил профессиональный запрет, связанный с его доступом к гостайне. Нарушение состояло в пересечении российско-армянской границы.

Подследственный рискует лишиться свободы на срок до трех лет.

Фото: ЗАКС.Ру


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