У бывшего офиса ЧВК "Вагнер" скорбят по Пригожину

Фото Константин Леньков, ЗАКС.Ру

С вечера 23 августа люди несут цветы, свечи, шевроны, флаги и даже кувалду к бывшему офису ЧВК "Вагнер" на Зольной улице. За несколько часов здесь появился стихийный мемориал в память о бизнесмене Евгении Пригожине. Он числился одним из пассажиров бизнес-джета, упавшего в Тверской области.

Первые цветы появились у бывшего офиса группы "Вагнера" около полуночи, вскоре после того, как Росавиация обнародовала полный список из 10 человек, находившихся на борту упавшего в Тверской области самолете, выполнявшим рейс Москва - Петербург. По данным СМИ, с утра у здания на Зольной улице лежат уже новые цветы. Оставленные ночью якобы убрали коммунальные службы. Днем к стихийному мемориалу несколько часов приходят люди. За ними наблюдают лишь журналисты. Сотрудников полиции, которые после июня уделяют особое внимание сторонникам группы "Вагнера", на Зольной улице практически не было. Один раз полицейский автомобиль приезжал, чтобы проверить, все ли в порядке. Вопросов силовики не задавали.











По наблюдению корреспондента ЗАКС.Ру, чаще всего оставить цветы приходили женщины. Некоторые оставались постоять рядом и вытирали слезы, которые текли из-под солнцезащитных очков. Также приходило множество крепких, неразговорчивых мужчин, которые, положив цветы, спешно уходили. Бывшие соратники Пригожина, которых выдавали шевроны "Вагнера" и ордена, тоже приходили. Некоторые шли от автомобиля с помощью костылей или трости. Временами к мемориалу приходили целыми семьями.

Собравшиеся люди, с которыми пообщался корреспондент ЗАКС.Ру, как один говорят, что Пригожин, по их мнению, был героем, а инцидент - трагедия. По их словам, напрямую с группой не связаны ни они, ни их родственники.

- Что заставило сюда прийти? Уважение к Евгению Пригожину. Это трагедия, - рассказала Наталья.

- Пусть земля ему будет пухом. Надежды на то, что его не было на борту самолета скорее нет. Вчера еще была, сегодня нет, - сказал Сергей.

- Даже говорить не могу. Очень тяжело. Хило [о количестве цветов]. Надо бы побольше, - рассказала Людмила.

Цветы несут и к ресторану на Университетской набережной, который связывали с Евгением Пригожиным. Там цветов куда меньше. Утром один мужчина также положил несколько гвоздик к памятнику Трезини у одноименного отеля, где в начале лета проходили обыски в связи с уголовным делом о попытке вооруженного мятежа.





Напомним, бизнес-джет Embraer Legacy 600, летевший из Москвы в Петербург, упал примерно в половину седьмого 23 августа в Тверской области. Через несколько часов после катастрофы Росавиация опубликовала список числившихся на борту пассажиров. Помимо трех членов экипажа, в самолете были семь человек, среди которых значился Пригожин. Остальные шестеро, по данным СМИ, связаны с группой "Вагнера". Так, среди пассажиров должен был быть Дмитрий Уткин, у которого, по данным СМИ, был позывной "Вагнер". Также на борту находились Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матюсеев. Экипаж воздушного судна состоял из командира Алексея Левшина, второго пилота Рустама Каримова и бортпроводника Кристины Распоповой.

Все 10 человек, находившиеся на борту, погибли. Экстренные службы нашли их останки около полуночи. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта ( ст. 263 УК). Пока ни одно из тел не опознано.

Крушение самолета произошло ровно через два месяца с момента, когда Пригожин с группой "Вагнера" устроили "марш справедливости" на Москву. Президент Владимир Путин назвал это мятежом. Тогда чиновники регионального и федерального масштаба вместе с депутатами разных уровней заявляли о "предательстве" мятежников и призывали россиян "сплотиться" вокруг президента Владимира Путина. "Марш" продлился около суток. Пригожин отказался от этой идеи будучи, по его словам, в 200 километрах от Москвы. Тогда президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в результате его переговоров Пригожин "уйдёт в Беларусь", а у мятежников будут некие "гарантии безопасности". Также было прекращено уголовное дело по статье о вооруженном мятеже (ст. 279 УК), которое возбудило ФСБ в ночь на 24 июня.













Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру