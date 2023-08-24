Незаконно отправившую детей в Турцию фирму оштрафовали на 5 млн рублей

Генпрокуратура сообщила об административном штрафе, назначенном по ее иску компании "Колибри-Тур Мск". Фирме придется заплатить 5 млн рублей за незаконную организацию детского отдыха в Турции. Протокол на юрлицо составили по ч. 1 ст. 14.51 КоАП (нарушение законодательства РФ о туристской деятельности).

ООО не имеет статуса туроператора, а также лицензии на оказание услуг детского отдыха. Вопреки этому обстоятельству компания продала путевки родителям около 90 детей. Примечательно, что турецкая гостиница выселила россиян из-за неоплаченного проживания и услуг. На помощь семьям пришло Генконсульство, в результате чего дети вернулись обратно в Россию.

Параллельно в отношении "Колибри-Тур Мск" расследуется уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Фото: ЗАКС.Ру