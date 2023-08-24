В Петербурге осудили и сразу же освободили от наказания лидеров саентологов

Невский районный суд Петербурга вынес приговоры пятерым представителям Саентологической церкви*, которых признали виновными в незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК), разжигании ненависти или вражды (ст. 282 УК), а также создании экстремистского сообщества или участии в нем (ст. 282.1 УК).

Руководителю движения Ивана Мацицкого присудили 6,5 лет колонии общего режима. После оглашения приговора его освободили в зале суда в связи с отбытием наказания.

Коллегам Мацицкого - Галине Шуриновой, Анастасии Терентьевой, Сахибу Якубу оглы Алиеву и Констанции Есаулковой - назначили штрафы в диапазоне от 600 тысяч рублей до 1,3 млн рублей. Всех их освободили в зале суда в связи с истечением сроков давности привлечения по избранным статьям. Ранее гособвинение запрашивало для фигурантов суммарно 29 лет заключения.

Следствие и суд сочли, что саентологи систематически унижали единомышленников, покидавших организацию. На свои проекты они незаконно получили более 276 млн рублей.

*Генпрокуратура объявила Саентологическую церковь нежелательной организацией в РФ

фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга