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Новости 19:44

Думские коммунисты предупредили МВД и СК о готовящихся фальсификациях в Хакасии

фото ЗакС политика Думские коммунисты предупредили МВД и СК о готовящихся фальсификациях в Хакасии

Представляющие КПРФ в Федеральном собрании политики обратились в МВД, ФСБ, Следственный комитет и Генпрокуратуру, а также к главе Хакасии Валентину Коновалову с заявлением о готовящихся, по их данным, подтасовках на сентябрьских выборах в республике. Список городов и районов, где коммунистами ожидаются электоральные преступления в пользу единороссов, насчитывает шесть позиций.

По сведениям автора письма, на членов избиркомов оказывается давление: людей в том числе шантажируют увольнениями. Не исключают депутаты также прямой подкуп членов избиркомов с правом решающего голоса.

Коммунисты просят силовиков провести в республике "комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью пресечения совершения фальсификации итогов голосования, назначенного на 10 сентября 2023 года по выборам: Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия; депутатов Верховного Совета Республики Хакасия восьмого созыва". Они также добиваются проверки расходования средств, выделенных на изготовление бюллетеней в регионе.

Заявление подписали депутаты из думской фракции КПРФ Ольга Алимова и Мария Прусакова, а также сенатор от Хакасии Валерий Усатюк.

Основная борьба за должность руководителя республики развернулась между действующим главой Коноваловым от КПРФ и единороссом Сергеем Соколом.

Фото: ЗАКС.Ру


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