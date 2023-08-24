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Новости 20:25

Наместника Александро-Невской лавры освободили от должности

фото ЗакС политика Наместника Александро-Невской лавры освободили от должности

В Петербурге 24 августа состоялся Синод Русской православной церкви. На нем было утверждено решение об освобождении от должности наместника Александро-Невской лавры Назария, имевшего сан епископа Кронштадтского. Об этом сообщается на сайте московского патриархата.

Священнослужитель теперь будет называться епископом Никольским и Кузнецким.

В свою очередь, главным монастырем Петербурга отныне будет руководить епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин. До последнего времени он служил в Мордовии. На Синоде ему присвоили церковное звание епископа Кронштадтского.

фото: gati-online.ru


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