Наместника Александро-Невской лавры освободили от должности

В Петербурге 24 августа состоялся Синод Русской православной церкви. На нем было утверждено решение об освобождении от должности наместника Александро-Невской лавры Назария, имевшего сан епископа Кронштадтского. Об этом сообщается на сайте московского патриархата.

Священнослужитель теперь будет называться епископом Никольским и Кузнецким.

В свою очередь, главным монастырем Петербурга отныне будет руководить епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин. До последнего времени он служил в Мордовии. На Синоде ему присвоили церковное звание епископа Кронштадтского.

фото: gati-online.ru