Вице-губернатор Поляков: Будем вводить знаки по запрету проезда электросамокатов

Вице-губернатор Кирилл Поляков сообщил о планах городских властей ввести более строгие ограничения для владельцев электросамокатов. Такое заявление он сделал во время прямой линии 24 августа.

Поляков рассказал, что власти Петербурга планируют установить на ряде улиц города знаки о запрете проезда на электросамокатах, моноколесах и аналогичных средствах. Это хотят сделать для регулирования поездок на частных средствах передвижения, уточнил вице-губернатор.

Он напомнил, что с 2021 года правительство заключает соглашения с кикшеринговыми компаниями об ограничении работы электросамокатов. На некоторых улицах им запрещено ездить, а на некоторых вводится автоматическое ограничение в 10-15 км/ч, сказал Поляков.

Вице-губернатор со ссылкой на статистику ГИБДД сообщил, что происшествия происходят как и с кикшеринговыми самокатами, так и с частными. Разделение примерно 50 на 50, добавил чиновник. По его словам, власти Петербурга принимают разные меры для уменьшения числа таких происшествий.

София Саттарова / Скриншот трансляции прямой линии