На реконструкцию логистического центра РЖД в Петербурге ушло пять лет

В Петербурге после продлившейся пять лет реконструкции 24 августа торжественно открыли терминально-логистический центр РЖД "Финляндский", расположенный на Минеральной улице.

Как сообщает пресс-служба транспортной компании, в результате проведенных работ появились новые контейнерные площадки, а также пункт сервисного обслуживания.

"Уникальные цифровые решения, лежащие в основе работы терминала Санкт-Петербург-Финляндский, позволяют каждому клиенту получить полный ряд услуг для организации грузоперевозки", - прокомментировал событие замглавы РЖД Алексей Шило.

В компании отметили, что в обновленном виде объект соответствует всем современным критериям безопасности и экологичности.

фото: Телеграмма РЖД / Telegram