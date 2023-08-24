С сентября в Петербурге хотят ввести поминутную оплату парковки

Вице-губернатор Петербурга по транспорту Кирилл Поляков сообщил, что в сентябре власти планируют ввести поминутную оплату парковки, начиная со второго часа. Об этом он рассказал во время прямой линии 24 августа.

Чиновник заявил, что уже подготовлено обновление для мобильного приложения - завершается тестовая эксплуатация. Также утверждены необходимые нормативные акты, рассказал Поляков.

- Технически по данному вопросу мы уже в полном объеме готовы. <...> Думаю, с 1 сентября мы уже этот сервис откроем для жителей и гостей нашего города, - сказал чиновник.

По его словам, также обсуждается введение постоплаты и многие другие удобные сервисы. В том числе, возможность корректировки парковочной сессии, пояснил Поляков.

Напомним, сейчас зоны платной парковки созданы в Адмиралтейском, Центральном и на части Петроградского района. С началом осени зона расширится на Крестовский остров и часть Василеостровского района.

София Саттарова / Скриншот трансляции прямой линии