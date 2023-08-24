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Новости 24 августа, 21:42

С сентября в Петербурге хотят ввести поминутную оплату парковки

фото ЗакС политика С сентября в Петербурге хотят ввести поминутную оплату парковки

Вице-губернатор Петербурга по транспорту Кирилл Поляков сообщил, что в сентябре власти планируют ввести поминутную оплату парковки, начиная со второго часа. Об этом он рассказал во время прямой линии 24 августа.

Чиновник заявил, что уже подготовлено обновление для мобильного приложения - завершается тестовая эксплуатация. Также утверждены необходимые нормативные акты, рассказал Поляков. 

- Технически по данному вопросу мы уже в полном объеме готовы. <...> Думаю, с 1 сентября мы уже этот сервис откроем для жителей и гостей нашего города, - сказал чиновник. 

По его словам, также обсуждается введение постоплаты и многие другие удобные сервисы. В том числе, возможность корректировки парковочной сессии, пояснил Поляков. 

Напомним, сейчас зоны платной парковки созданы в Адмиралтейском, Центральном и на части Петроградского района. С началом осени зона расширится на Крестовский остров и часть Василеостровского района. 

София Саттарова / Скриншот трансляции прямой линии


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