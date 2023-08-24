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Новости 24 августа, 22:03

В Смольном пообещали расширить список льготников на бесплатную парковку

фото ЗакС политика В Смольном пообещали расширить список льготников на бесплатную парковку

Во время прямой линии 24 августа вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков заявил, что власти города намерены расширить перечень льготников, которые имеют право не оплачивать парковку в платной зоне. Сейчас документы находятся на согласовании, сообщил чиновник.

- Это Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои труда и еще ряд категорий, награжденных определенными государственными наградами. В том числе, в рамках специальной военной операции, которые также будут иметь право на льготное парковочное разрешение в границах платной парковочной зоны в Санкт-Петербурге, - сказал Поляков.

По его словам, соответствующее постановление должно выйти в ближайшее время. Точно вопрос будет решен до конца 2023 года, заверил вице-губернатор. 

Напомним, сейчас право на бесплатную парковку имеют ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей и многодетные семьи. Также не платить за оставленный автомобиль могут владельцы электрокаров. 

София Саттарова / Скриншот трансляции прямой линии


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