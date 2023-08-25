Петербургские справороссы займутся вопросом налоговых льгот для частных кружков

Правительство Петербурга согласилось с предложением "Справедливой России — За правду" о предоставлении налоговых льгот частным детским кружкам, сообщила лидер партийной фракции в городском ЗакСе Марина Шишкина. По ее словам, соответствующую информацию она получила от главы комитета по образованию Наталии Путиловской.

Как рассказала Шишкина, сейчас детским кружкам, арендующим помещения в школах, грозит закрытие из-за особенностей налогообложения. Согласно новым нормам, социальные учреждения имеют право на льготу при уплате земельного налога только при условии, что они не сдают помещения в аренду. По оценкам депутата, в среднем по городу величина налога составляет один миллион рублей, но от льготников к уплате требуют лишь 3% от необходимой суммы.

"Сейчас директора госучреждений стоят перед выбором: с арендаторами, но без льгот, или с льготами, но без арендаторов. Конечно, бюджетные школы и садики выбирают льготы. Разница есть: платить по одному миллиону в год или по 30 000 рублей", — описала Шишкина проблему в своем Telegram-канале.

Сохранение арендаторов из числа частных кружков в таком случае приведет к росту трат для школ и детсадов. При этом Шишкина уверена, что подобная ситуация скажется на удобстве для родителей, чей ребенок до сих пор мог посещать кружки во внеурочное время, не покидая школы.

По словам депутата, справороссы предложили сделать исключения из существующего правила для арендаторов из числа занятых в сферах образования, культуры, спорта, здравоохранения и социального обеспечения.

"Частные учреждения этих направлений должны считаться профильными арендаторами, и их присутствие государство должно поощрять, а не наказывать непомерными налогами", — уточнила Шишкина. По ее словам, СРЗП "оперативно" займется разработкой соответствующего законопроекта.

Фото: ЗАКС.Ру