"Нулевые чтения" бюджета стартовали в петербургском ЗакСе

Заксобрание Петербурга приступило к "нулевым чтениям" городского бюджета на 2024 и плановый период 2025-2026 годов, сообщили 25 августа в парламентской пресс-службе. В течение следующих двух недель депутаты проведут ряд встреч с представителями Смольного, профильных комитетов и районных администраций для обсуждения документа.

"В этом году "нулевые чтения" пройдут в обновленном формате — впервые расходная часть будет рассматриваться в разрезе исполнения 18 государственных программ Санкт-Петербурга", — отметили в ЗакСе.

Комментируя подобное решение, спикер городского парламента Александр Бельский заявил, что с этим связано увеличение продолжительности "нулевых чтений" в этом году. При этом он отдельно отметил необходимость "учесть все пожелания, которые жители передали депутатам в ходе подготовки к чтениям".

В целом на 2024 год планируется распределить средства в размере свыше одного триллиона рублей.

Фото: ЗАКС.Ру