Суд оштрафовал журналистку Таратуту* за несвоевременную подачу отчета иноагента

Перовский суд Москвы оштрафовал главного редактора Wonderzine Юлию Таратуту* за несоблюдение законодательства об иностранных агентах, сообщила 25 августа "Медиазона"**. По информации издания, журналистке поставили в вину несвоевременную подачу отчетности в рамках законодательства об иноагентах (ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ).

Наказание за вменяемое Таратуте* нарушение предполагает штраф в размере 30-50 тысяч рублей. Суд взыскал с журналистки минимально возможную в этом случае сумму, обязав выплатить 30 тысяч рублей.

В списке иноагентов Таратута* находится с середины декабря 2022 года.

Ранее в пятницу Псковский районный суд оштрафовал на 40 тысяч рублей главу местного отделения движения "Голос"*** Владимира Жилинского****. Причиной для этого послужило отсутствие маркировки иноагента в одном из постов активиста в Telegram.

*Минюст внес Юлию Таратуту в реестр иноагентов

**Минюст внес "Медиазону" в реестр иноагентов

***Минюст внес движение "Голос" в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Владимира Жилинского в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру