Петербуржца оштрафовали из-за "нехороших" материалов про президента и армию

Колпинский районный суд Петербурга оштрафовал на 10 тысяч рублей местного жителя Игоря Шукало, которого признали виновным в возбуждении ненависти или вражды (20.3.1 КоАП). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, на заседании он признал свою вину и раскаялся.

Протокол на нарушителя составили из восьми публикаций, которые он сделал на своей странице во "ВКонтакте". Материалы представляли собой "нехорошее" про российского президента и военную спецоперацию, а также содержали поддержку украинской стороны в нынешнем конфликте.

Обращаясь к судье, Шукало признался в любви к России и к ее армии и пообещал не повторять совершенных правонарушений.

Фото: ЗАКС.Ру