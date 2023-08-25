Гендиректор "Ленфильма" назвал стоимость реконструкции киностудии

Продолжающийся ремонт "Ленфильма" в общей сложности потребовал привлечения 300-320 млн рублей, о чем пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора киностудии Федора Щербакова.

"Сюда входит ремонт всех коммуникаций, теплотрассы, строительство новой котельной, ремонты фасадов, монтаж студий, кровли, реконструкция музея и капитальный ремонт павильонов", - рассказал он журналистам.

Деньги потрачены не целиком, при этом в следующем году сумма расходов может вырасти. На реконструкцию одного только четвертого павильона уже ушло 36 млн рублей. В ходе ремонта также построили энергосберегающую котельную, согласованную с КГИОП.

На сегодняшний день, в отличие от периода 2019-2020 годов, у киностудии не осталось долгов.

Фото: ЗАКС.Ру