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Новости 18:17

Выплаты за ранения в зоне СВО распространили на охранников госпредприятий

фото ЗакС политика Выплаты за ранения в зоне СВО распространили на охранников госпредприятий

Президент Владимир Путин подписал указ, расширяющий круг получателей выплат, которые назначаются во время военной спецоперации при ранениях и увечьях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь получить деньги могут не только военнослужащие и добровольцы, но и  сотрудники охранных госпредприятий в четырех новых регионах. Речь идет о 3 млн рублей при ранениях и о 5 млн рублей, которые полагаются семье охранника в случае гибели последнего.

Эту же категорию граждан, согласно еще одному подписанному 25 августа указу, обязали наравне с другими участниками СВО приносить присягу.

фото: kremlin.ru


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