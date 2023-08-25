Выплаты за ранения в зоне СВО распространили на охранников госпредприятий

Президент Владимир Путин подписал указ, расширяющий круг получателей выплат, которые назначаются во время военной спецоперации при ранениях и увечьях. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь получить деньги могут не только военнослужащие и добровольцы, но и сотрудники охранных госпредприятий в четырех новых регионах. Речь идет о 3 млн рублей при ранениях и о 5 млн рублей, которые полагаются семье охранника в случае гибели последнего.

Эту же категорию граждан, согласно еще одному подписанному 25 августа указу, обязали наравне с другими участниками СВО приносить присягу.

фото: kremlin.ru