Против петербурженки завели уголовное дело о дискредитации армии

Петербургская активистка Елена Абрамова стала фигуранткой уголовного дела о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК). Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Игоря Скачко.

В пятницу прошли обыск и допрос с ее участием, после чего женщину до суда поместили в изолятор временного содержания. Преследовать Абрамову в уголовном порядке стали в связи с ее выходом на пикет 4 июня к Гостиному двору. Плакат содержал лозунги в поддержку политзаключенных, а также пацифистский призыв.

До того на активистку не менее двух раз составляли административные протококлы за "дискредитацию армии" (ст. 20.3.3 КоАП). Одно из таких дел закончилось штрафом в 30 тысяч рублей.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру