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Новости 17:05

Бастрыкин ждет доклада о спорных действиях петербургской управляющей компании

фото ЗакС политика Бастрыкин ждет доклада о спорных действиях петербургской управляющей компании

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался конфликтом в Кировском районе Петербурга, где жильцы вступили в противостояние с управляющей компанией. Через электронную приемную ведомства граждане ранее пожаловались на захват управления несколькими домами.

Речь идет примерно о трех сотнях многоэтажек, которыми, как утверждается, путем фальсификации протоколов общих собраний собственников стал управлять "Жилкомсервис №1".

Жильцы недовольны необоснованным, на их взгляд, завышением коммунальных тарифов. При этом утверждается, что получаемые деньги коммунальщики не переводят ресурсоснабжающим компаниям, из-за чего возник долг более чем в один миллиард рублей. 

Бастрыкин поставил процессуальную проверку инцидента на контроль в центральном аппарате СК.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте


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