Суд арестовал вице-президента Федерации водного поло Петербурга

Невский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и отправил в следственный изолятор вице-президента Федерации водного поло Петербурга, генерального директора ООО "Центр реабилитации и иммунокорекции доктора Борисова В.А." Алексея Балая. Вместе с ним такое же предварительное наказание отбывать будет фигурант по имени Игорь Тихонов.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, двоих мужчин преследуют по "наркотической" статье 228.1 УК с применением ч. 3 ст. 30 УК (умышленные действия, непосредственно направленные на совершение преступления). Под стражей оба, не признающие вину, пробудут как минимум до 24 октября.

По версии следствия, Балай и Тихонов хранили на территории Ленобласти с целью последующего сбыта более 6 килограмм вещества, содержащего метадон и промежуточный продукт метадона.

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