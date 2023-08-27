Бастрыкин заинтересовался обстоятельствами появления ушибов у ребенка в детсаду

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился доложить о ходе проверки, заведенной ведомством в связи с обнаружением ушибов у вернувшегося из детского сада ребенка. Как сообщал 26 августа телеканал "78", причиной появления травм могло послужить рукоприкладство со стороны воспитательницы.

Мальчик 2017 года рождения ходит в детсад на Ивановской улице. По предварительным данным, 22 августа у него случилось кровотечение из носа. Воспитательница отвела его в туалет и там, как заявил сам ребенок, будто бы несколько раз ударила его по голове.

Мальчика доставили в удовлетворительном состоянии в больницу № 5 имени Филатова, где врачи зафиксировали у него ушибы мягких тканей головы и состояние после носового кровотечения.

В связи с произошедшим Следком завел проверку. Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову доложить о ее ходе и выявленных обстоятельствах.

Также случившееся привлекло внимание прокуратуры Невского района. "Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего", — сообщили накануне вечером в надзорном ведомстве.

Фото: Telegram-канал "Следком"