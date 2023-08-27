Беглов поздравил Донецк со 154-летием

Петербургский губернатор Александр Беглов поздравил 27 августа жителей Донецка с Днем города. В этом году столице ДНР исполняется 154 года.

Поздравления Беглова были направлены врио главы ДНР Денису Пушилину и главе администрации Донецка Алексею Кулемзину. В своих письмах Беглов заявил, что "Донецк вписал ярчайшие страницы в героическую и трудовую историю нашего Отечества" и добавил, что этим городом "гордится наша страна".

"Санкт-Петербург и Донецк связаны страницами общей истории, судьбами жителей наших городов. <...> Сегодня мы все вместе, мы едины, и мы победим", — приводит отрывок из поздравления пресс-служба губернатора. Также Беглов выразил уверенность в том, что "прекрасный Донецк будет развиваться и процветать".

Фото: ЗАКС.Ру