Смольный анонсировал бесплатные кинопоказы для первоклассников в сентябре

Петербургские первоклассники смогут бесплатно посетить киносеансы в сентябре, рассказали 27 августа в администрации губернатора. Акция пройдет в кинотеатрах города в честь празднования Дня знаний.

"Со 2 по 30 сентября в рамках киноакции "ПервоКлассный выходной", приуроченной к Дню знаний, в городских кинотеатрах будут проходить бесплатные киносеансы для первоклассников", — уведомили в Смольном.

В администрации также отметили, что в минувшем мае 67 тысяч школьников получили бесплатные билеты в кино в рамках акции "Петербург, я люблю тебя!". Участие в ней тогда принял 41 кинотеатр Северной столицы.

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