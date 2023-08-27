МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра в понедельник

В понедельник в Петербурге ожидается усиление ветра, предупредили 27 августа в региональном управлении МЧС. Ожидается, что в прибрежных районах порывы будут достигать скорости 15 м/с.

"По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 28 августа в прибрежных районах Санкт-Петербурга ожидаются порывы ветра до 15 м/с", — сообщили в ведомстве.

К предупреждению МЧС приложило список рекомендаций, касающихся соблюдения безопасности во время сильного ветра. Горожан попросили убрать вещи с балконов и закрыть окна, поставить машину в гараж или хотя бы подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. При нахождении на улице следует избегать прогулок близ деревьев и рекламных щитов, а также мостов, линий электропередач и других потенциально опасных сооружений.

Фото: 78.mchs.gov.ru