Ночная атака дрона внесла коррективы в работу московских аэропортов

В ночь на 28 августа в Подмосковье был сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В связи с возможной угрозой были ограничены полеты в ряде аэропортов, а 10 самолетов пришлось направить на запасные аэропорты.

"Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Информацию об уничтожении дрона силами ПВО подтвердили в Минобороны.

Рано утром ограничивалась работа московских аэропортов Внуково и Домодедово, а также подмосковного Жуковского, рассказали в Росавиации. Воздушные гавани закрывались частично, выпуск самолетов в небо продолжался.

"Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 10 воздушных судов. Пассажиры данных рейсов доставлены в аэропорты назначения", — сообщили в ведомстве.

Сейчас аэропорты работают в штатном режиме.

Фото: ЗАКС.Ру