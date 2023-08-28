В ЛДПР предложили увеличить размер маткапитала до одного миллиона рублей за второго ребенка

Депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении индексации величины материнского (семейного) капитала (МСК) в следующем году. Документ опубликован 28 августа в электронной базе нижней палаты парламента.

В 2023 году материнский капитал был проиндексирован на 11,9 %, составив 586,9 тысячи рублей на первого ребенка и и 775,6 тысячи рублей на второго. С 1 февраля 2024 года величина маткапитала будет вновь увеличена, однако лишь на 5,3 %, говорится в пояснительной записке к проекту. В этом случае выплаты вырастут до 618,1 тысячи рублей за рождение первого ребенка и до 816,7 тысячи за рождение второго.

"Учитывая резкий рост с 2022 года стоимости жилья, а также реальный уровень инфляции, значительно превышающий 5,3%, полагаем необходимым установить с 1 февраля 2024 года более высокий размер МСК", — предложили парламентарии.

По мнению либерал-демократов, размер выплат с февраля должен составить 756,7 тысячи рублей при рождении первого ребенка и один миллион рублей — при рождении второго.

Фото: ЗАКС.Ру