ГАТИ выявила более 30 нарушений при работах близ школ и детсадов

Сотрудники Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) в связи с предстоящим началом учебного года усилили мониторинг зон производства работ поблизости об образовательных учреждений, сообщили 28 августа в аппарате вице-губернатора Анатолия Повелия. После проведения более полутысячи проверок нарушения были выявлены на 36 объектах.

""Для обеспечения безопасности юных петербуржцев поручил в первую очередь проверить состояние зон производства работ вблизи детских садов и школ. Специалисты ГАТИ обследовали все 539 зон, где в настоящее время ведутся какие-либо работы. Выявили нарушения на 36 из них", — заявил по результатам проверок Повелий.

Как рассказал вице-губернатор, по каждому случаю выявленных нарушений специалисты направляли предостережения подрядчикам работ и уведомления их заказчикам. Состояние объектов контролировалось вплоть до устранения обнаруженных проблем.

Также на фасадах 99 из 386 зданий школ и детских садов специалисты обнаружили незаконные надписи или же обрушения облицовочного и штукатурного слоев. Руководителям организаций и главам районов сообщили о необходимости устранения недостатков.

Всего с начала августа ГАТИ проверила 884 объекта. По итогам было обнаружено 229 случая нарушений.

Фото: ЗАКС.Ру