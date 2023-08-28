В Госдуму поступил законопроект о праве муниципалитетов самим устанавливать правила для электросамокатов

Пятеро членов думской фракции "Новые люди" внесли на рассмотрение коллег законопроект о праве муниципалитетов самим определять правила пользования на своей территории прокатными средствами индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты. Предполагается, что соответствующие решения будут выноситься по итогам проведения местных референдумов.

Речь идет о предоставлении муниципалам права с одобрения граждан ограничивать скорость прокатных СИМ или же попросту запрещать их движение на определенных территориях. Это могут быть отдельные пешеходные зоны или же парки и скверы.

"Законопроектом предлагается предоставить местным властям полномочия по установлению запрета на использование прокатных электросамокатов или ограничить скорость их использования. Принимая во внимание, что среди 18-24-летних граждан электросамокатами пользуются 27 %, среди граждан 25-34 лет 20 %, то такое решение может быть принято при одобрении на местном референдуме", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Авторы инициативы сослались на пример Парижа, где минувшей весной городские власти провели референдум о запрете использования прокатных электросамокатов. "Как и в России, решения референдума в Париже не имеет прямой юридической силы. Однако мэрия Парижа расторгла действующие договоры с прокатными компаниями в соответствии с волеизъявлением горожан", — отметили они.

Референдум о судьбе электросамокатов состоялся во французской столице 2 апреля. Большинство (89 %) проголосовавших выступили за запрет подобного транспорта. Явка при этом составила 7,46 %.

Фото: ЗАКС.Ру