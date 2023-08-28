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Новости 12:39

Дрозденко дал полмесяца на завершение подготовки к отопительному сезону в Ленобласти

фото ЗакС политика Дрозденко дал полмесяца на завершение подготовки к отопительному сезону в Ленобласти

Все коммунальные объекты Ленинградской области к 15 сентября должны быть полностью готовы к наступлению отопительного сезона, распорядился губернатор региона Александр Дрозденко. Требование прозвучало в ходе еженедельного совещания в областном правительстве.

"Все должно быть готово к этому моменту, чтобы при похолодании жители были с теплом. Кто не успевает — разбираться персонально, пока есть время", — транслирует слова губернатора пресс-служба региональной администрации.

Согласно данным областного комитета по ТЭК, сейчас готовность к отопительному сезону составляет 86,5 %.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"


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