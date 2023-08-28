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Новости 13:51

Поляков сообщил о возможности введения фиксированной платы за проезд в электричках

фото ЗакС политика Поляков сообщил о возможности введения фиксированной платы за проезд в электричках

Власти Петербурга обсуждают совместно с Северо-Западной пригородной пассажирской компанией возможность введения единого тарифа на проезд в электричках, сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков в ответе на запрос депутата Заксобрания Бориса Вишневского. В случае введения новых правил они будут действовать исключительно в пределах города.

"Правительство Санкт-Петербурга совместно с АО "СЗППК" рассматривает возможность установления фиксированного размера оплаты проезда железнодорожным транспортом в пределах административных границ Санкт-Петербурга", — говорится в ответе Полякова, опубликованном в Telegram-канале Вишневского 28 августа.

Также вице-губернатор выразил в документе мнение о том, что введение единого тарифа "внесет значительный вклад в развитие городской транспортной системы" и благотворно скажется на мобильности петербуржцев и на качестве пассажирских перевозок.

Кроме того, Поляков уведомил о том, что сейчас прорабатывается вопрос о возможности организации тактового движения пригородных поездов на Сестрорецком направлении.

Фото: ЗАКС.Ру


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