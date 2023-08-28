Беглов потребовал от педагогов становиться "проводниками политики президента"

Патриотическое воспитание в школах сегодня стало не менее важным, чем непосредственно образование, считает губернатор Александр Беглов. В своем традиционном обращении в эфире "Радио России" 28 августа он заявил, что против России развязана информационная война и потому учителя должны становиться проводниками политики президента Владимира Путина.

Рассуждая о событиях минувшей недели, Беглов отдельно упомянул состоявшийся городской педсовет. "В качестве темы нынешнего педсовета мы взяли название популярной песни "С чего начинается Родина". Она звучала в советском фильме "Щит и меч"", — объявил он и продолжил утверждением, что "сегодня для нашей школы воспитывать патриотов так же важно, как и давать детям знания".

В своей речи градоначальник упомянул о 2,5 тысячах детей из Мариуполя, которые в этом году отдохнули в Петербурге. Он заявил, что с ними занимались лучшие учителя Северной столицы, и добавил о важности передачи ими умений и навыков, полученными от подопечных, другим своим коллегам.

"Против России развязана информационная война, и каждый педагог сегодня находится на ее переднем крае. Он должен уметь защищать нашу Родину словом и делом, быть проводником государственной политики — политики нашего президента", — поделился с радиослушателями представлениями о требованиях к учителям Беглов.

Фото: ЗАКС.Ру