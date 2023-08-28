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Новости 28 августа, 20:22

Депутат Горелкин обеспокоился защищенностью мессенджера Signal

фото ЗакС политика Депутат Горелкин обеспокоился защищенностью мессенджера Signal

Роскомнадзору следует внести мессенджер Signal в список иностранных, полагает зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Также он предостерег российские спецслужбы от использования сервиса.

"Думаю, что Роскомнадзору пора включить Signal в список иностранных мессенджеров, а руководителям силовых ведомств провести разъяснительную работу среди своих сотрудников", — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Как объяснил сам депутат, сомнения в защищенности мессенджера у него возникли после просмотра ролика бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона. Последний утверждал, что якобы обсуждал в Signal с коллегой планы взять интервью у Владимира Путина, а затем получил звонок от Агентства национальной безопасности с предложением встретиться.

Из этого повествования Горелкин сделал вывод о незащищенности американских мессенджеров от действий местных спецслужб. "Скорее всего, в распоряжении силовиков США есть специальная информационная система, которая в режиме реального времени мониторит сообщения пользователей по заданным ключевым словам", — предположил парламентарий и призвал российских силовиков воздержаться от использования Signal.

Фото: duma.gov.ru


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