Импортозамещенный "Суперджет" выполнил первый полет

Минпромторг сообщил об успешном запуске первого полностью импортозамещенного самолета "Суперджет" SJ-100. Его произвела "дочка" "Ростеха", ПАО "Яковлев", говорится на сайте министерства.

Полет продлился 54 минуты, воздушное судно разогналось до скорости 343 км в час. На создание самолета в Комсомольске-на-Амуре ушло четыре года.

"Это близкий к рекордному срок, на уровне ведущих мировых производителей", - заявил гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский.

На лайнере около сорока "испортонезависимых" систем и агрегатов.

фото: Минпромторг