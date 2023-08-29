Бастрыкина волнует судьба демонтированной детской площадки под Гатчиной

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от коллег в Ленинградской области проверить ситуацию с исчезновением детской площадки на берегу реки Суйды в деревне Красницы.

Ранее на немотивированный демонтаж пожаловались местные жители, утверждающие, что таким образом исчезла их единственная детская площадка.

Кроме того, сообщается, что к реке стало затруднительно пройти, поскольку местный житель начал возле нее строить себе дом.

Обе проблемы поставили на контроль в центральном аппарате СК.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте