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Новости 11:05

Бастрыкина волнует судьба демонтированной детской площадки под Гатчиной

фото ЗакС политика Бастрыкина волнует судьба демонтированной детской площадки под Гатчиной

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от коллег в Ленинградской области проверить ситуацию с исчезновением детской площадки на берегу реки Суйды в деревне Красницы.

Ранее на немотивированный демонтаж пожаловались местные жители, утверждающие, что таким образом исчезла их единственная детская площадка.

Кроме того, сообщается, что к реке стало затруднительно пройти, поскольку местный житель начал возле нее строить себе дом.

Обе проблемы поставили на контроль в центральном аппарате СК.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте


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