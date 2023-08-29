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Новости 11:21

Суд закрыл ресторан на первом этаже жилого дома в центре Петербурга

фото ЗакС политика Суд закрыл ресторан на первом этаже жилого дома в центре Петербурга

Куйбышевский районный суд Петербурга удовлетворил иск жительницы дома №11 по Итальянской улице Татьяны Струковой к администрации ресторана, расположенного на первом этаже ее дома. Деятельность заведения общепита делало ее проживание в собственной квартире дискомфортным, передает объединенная пресс-служба городских судов. На заседании истице удалось добиться своего: работу ООО "Променад" приостановили.

Петербурженку не устраивали шум, вибрации и посторонние запахи, проникавшие в ее жилье. Представитель ответчика возражал, указывая на отсутствие доказательств.

Суд установил, что в помещении ресторана была допущена несанкционированная перепланировка. При этом ранее администрацию заведения обязали вернуть помещение в исходное состояние, чего тот не сделал.

Ресторану запретили оказывать услуги общепита "до получения от компетентных государственных органов документа (заключения) о возможности устройства и эксплуатации системы вентиляции".

Фото: ЗАКС.Ру


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